إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع في مركز المنيا، بسبب السرعة الجنونية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتمناية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان شمال كمين بني أحمد بمركز المنيا.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من قرية واحدة.

والمصابين في الحادث هم: سمير محمد رسمي 15 عاما، شقيقته إسراء 14 عاما، محروس جرجس وديع 43 عاما، كمال علي عبد الودود 53 عاما، ياسين محمد حسين 23 عاما، كمال كامل فريد 58 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية المطاهرة البحرية بمركز المنيا، عدا الأخير يقيم بقرية أبو غرير بمركز أبوقرقاص.

نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحرر محضر بالحادث وجرى التحفظ على السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.