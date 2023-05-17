محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نرصد أي مشاكل

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني -نهاية العام- لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي -الشهادة الإعدادية- للعام الدراسي 2022-2023 بمدرستي سراي القبة الإعدادية بنات، وكلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعتان لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي معوقات.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي اليوم 200 ألف و844 طالبًا وطالبة من 33 إدارة تعليمية امتحانات إتمام التعليم الأساسي - الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 768 لجنة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى، إذ يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

رفع جميع الاشغالات

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

رافق المحافظ في جولته، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة، وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.