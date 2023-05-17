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«الغرف التجارية»: الدولة تتخذ إجراءات جادة لزيادة استثمارات القطاع الخاص

كتب:

مارينا رؤوف
12:32 م | الأربعاء 17 مايو 2023
اجتماع الرئيس

اجتماع الرئيس

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرف التجارية، إنَّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرَها خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، تؤكّد للمستثمرين أنَّ الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف «أبو سمرة»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدَر عددًا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

تسهيل استيراد خامات الإنتاج وتخفيف الأعباء أبرز القرارات

وكذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير (سيتمّ إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.