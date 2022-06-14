تعيينات بوظيفة «تربي» ومساعده بالجيزة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قيام جهاز الجبانات بفتح باب التقدم لمسابقة شغل وظيفة «تربي»، و«مساعد تربي»، وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.

الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة «تربي» بالجيزة

وكشفت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، شروط شغل هذه الوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيماً إقامة دائمة بمحافظة الجيزة.

- أن يجيد القراءة والكتابة.

- أن يكون بالغاً سن الرشد.

- أن يكون ملماً بالأحكام الدينية.

- أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

- أن يتم إثبات لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة «تربي» بالجيزة

ودعت محافظة الجيزة كل من يرغب في التقدم لشغل وظيفة «تربي» و«مساعد تربي»، إلى التقدم بالأوراق التالية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفي حاله اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.

يبدا استلام الطلب والأوراق المرفقة به بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، الكائن مقره بسوق الجملة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، على طريق «الواحات - 6 أكتوبر»، وذلك لمدة 15 يوماً، تبدأ من يوم 15 يونيو 2022، وتنتهي يوم 30 يونيو 2022، وسوف يتم إعلان أسماء الناجحين على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، وأكدت المحافظة أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم لشغل الوظيفه بعد الموعد المحدد.