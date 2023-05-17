المناطق الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. منها القاهرة وأسوان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن المناطق الأكثر حرارة اليوم الأربعاء وذلك بالتزامن مع ذروة الطقس الحار والتي بدأت في البلاد منذ أمس الثلاثاء وتستمر حتى نهاية اليوم حيث ستشهد عددا من المناطق انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل لـ5 درجات، بدءً من غدا الخميس.

وأوضحت «الأرصاد» أن أسوان والأقصر وأبو سمبل هما المناطق الأكثر سخونة في مصر اليوم حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية، وتليهم محافظات الوادي الجديد، قنا 40 درجة، وأسيوط بـ39 درجة مئوية.

المحافظات الأكثر سخونة اليوم

كما تسجل كلا من سوهاج، والمنيا نحو 38 درجة، وتليهم بني سويف بـ37، الإسماعيلية ونخل وشرم الشيخ وسفاجا والفيوم نحو 36، وطابا ورأس غارب والغردقة ومرسى علم نحو 35 ، كما تأتي محافظتي القاهرة ورأس سدر من بين الحافظات التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 34 درجة.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل لطيف في أوله مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

انخفاض يصل لـ5 درجات

ومن جهتها نوهت الأرصاد الجوية أنه بدءًا من غدا الخميس الموافق 18 مايو الجاري، ستنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجات مئوية.