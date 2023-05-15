بريطانيا تعتزم تسليم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة

أعلنت بريطانيا عزمها عن تسليم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ دفاع جوي، وبحسب شبكة روسيا اليوم، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم، إنه إضافة إلى المساعدات الجديدة، ستبدأ لندن في تدريب الطيارين الأوكرانيين خلال الصيف، وستعمل مع الدول الأخرى بشأن إمكانية شحن طائرات «إف-16»، إلى كييف.

يأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من اليوم، وقال إنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل إجراء مفاوضات وصفها بأنها «جوهرية».

مساعدات بريطانية جديدة لأوكرانيا

بدوره، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتقديم حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية، تتمثل في الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك قبيل لقائه زيلينسكي، الذي سيجتمع به في مقر إقامته الريفي في تشيكرز خارج لندن في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع ألا يستمر الاجتماع بين الزعيمين أكثر من ساعتين.

وقال «سوناك»، في بيان، اليوم، إنه إضافة إلى صواريخ «ستورم شادو»، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سترسل بريطانيا مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية مسيرة أخرى، بما في ذلك طائرات مسيرة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت، في وقت سابق، رسميا إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز «ستروم شادو» إلى أوكرانيا، وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده ستزود كييف بهذه الصواريخ، قائلا في بيان: «اتخذنا أنا ورئيس الوزراء ريشي سوناك قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى، يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا».

مساعدات ألمانية جديدة لأوكرانيا

يذكر أن أوكرانيا حصلت على حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو من ألمانيا، وجاء ذلك عقب محادثات أجريت مع المستشار الألماني أولاف شولتس أمس في برلين، في حين وصف الرئيس الأوكراني الدفعة الجديدة من دبابات «ليوبارد» الألمانية والأنظمة المضادة للطائرات بأنها «الأكبر منذ بداية الأزمة».