رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس: إبحار 37 مركبا بعد هدوء حركة الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 37 مركب صيد كبيرة قد أقلعت اليوم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس بكفر الشيخ، مشيرا إلى أن حركة الأمواج اليوم الأربعاء، هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وذلك سيسمح على إقلاع عدد آخر من المراكب العاملة في مهنة الصيد على مدار اليوم، بهدف عمليات صيد للأسماك البحرية داخل نطاق البحر المتوسط.

تحرك لمراكب الصيد بالبحر المتوسط

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 10مراكب صيد من نوع مراكب الجر، والتي تبحر لمدة زمنية نحو 9 أيام، ثم تعاود لشواطئ البرلس، مشيرا إلى أن مياه البحر الأبيض المتوسط، بها العديد من أنواع الأسماك البحرية المميزة من حيث الطعم الشهي، والتي تعود بالنفع على جموع الصيادين.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأربعاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 13كيلومتر/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 29%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 34 درجة مئوية، والصغرى، 16 درجة مئوية.