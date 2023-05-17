حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار في المخدرات، إذ ألقي القبض عليه بإحدى الحملات الأمنية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تفاصيل ضبط عاطل بتهمة تجارة المخدرات بالقليوبية

وتلقت مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائي يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية قبل ترويجة شحنة مخدرات على عملائه حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبارة عن هيروين و الآيس والشابو وكمية من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول وسلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مال و3 هواتف محمول.

اعترافات المتهم بحيازة المخدرات في القليوبية

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة لتوزيعها على عملائه والاتجار فيها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.