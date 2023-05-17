هل يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بدخول مكة وأداء الحج؟.. السلطات تجيب

مع اقتراب موسم الحج المبارك للعام الهجرى الجاري 1444، يزيد التساؤل عن هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة دخول مكة وأداء المناسك المقدسة للقادمين من الخارج، وهو ما أجابت عليه السلطات السعودية ونشر بالموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفيما يلي تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة دخول مكة وأداء مناسك الحج، وفق ما أعلنت رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، ووفق ما أفاد موقع وكالة الأنباء السعودية «واس».

هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة دخول مكة زأداء مناسك الحج؟

وبحسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية، فأنه لا يمكن لحاملي تأشيرات التي تسمح بزيارة مكة بأداء مناسك الحج المقدسة، وإنما يكون متاح فقط لحاملي تأشيرات الحج بالنسبة للقادمين من الخارج، والحاصلين على تصريح حج وقاموا بدفع قيمة باقة الحج عبر تطبيق نُسك.

موعد بدء استقبال رحلات الحج

وستبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال أولي أفواج بيت الله، بداية من 21 من مايو الجاري والتي تستمر حتى 22 من يونيو 2023، على أن تبدأ موعد مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو القادم وحتى 2 من أغسطس 2023.

عقوبة أداء الحج بدون تصريح

ووضعت هيئة الطيران المدني السعودي، فإنّ رحلات الحج بداية من مطار القاهرة الدولي إلى المطارات الإقليمية، بداية من الأول إلى 22 يونيو مقبل، بينما تأتي مواعيد حجاج إلى أرض الوطن بداية من الأول إلي 12 من يوليو 2023

وشددت السلطات السعودية أنه لا يمكن أداء فريضة الحج إلا للأشخاص الحاملين تأشسة الحج للقادمين بالخارج، ومن يخالف هذا فأنه يعرض نفسه للمخالفين، والتي تصل إلى الغرامة التي تصل لنحو 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل ووضع اسم الشخص المخالف في قائمة المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.