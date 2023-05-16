احذر عقوبة تأدية الحج دون تصريح.. تتعرض للترحيل والمنع من دخول المملكة

حذرت السلطات السعودية في إطار استعداداتها لموسم الحج 1444 من عقوبة تأدية الحج دون تصريح، لترفع شعار «حج بلا مخالف» هذا العام، فيما تسعى وزارة الحج والعمرة السعودية لتيسير أداء مناسك الفريضة، وتذليل كافة العقبات وإطلاق العديد من الخدمات، بما يساهم في تقليل التعرض إلى عقوبة تأدية الحج دون تصريح، والتي تعد عقوبة قاسية وفقا لما كشفت عنه السلطات بالمملكة.

ما عقوبة تأدية الحج دون تصريح؟

ووفق تقرير نشرته صحيفة «عكاظ» الشعودية، فإن عقوبة تأدية الحج دون تصريح تصل إلى المنع من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات، بجانب عقوبات أخرى تطبق على من يخالف القواعد ويحاول تأدية الحج دون تصريح.

عقوبة تأدية الحج دون تصريح

ويكون الترحيل من السعودية عقوبة فورية تطبقها السلطات السعودية على من يخالف القواعد بجانب دفع غرامة مالية كعقوبة على تأدية مناسك الحج دون تصريح، وعليه وجوب مغادرة أراضي المملكة لحاملي تأشيرات الزيارة فور انتهاء المدة فورًا طالما لم يصدر لهم تصريح الحج.

عقوبة تأدية الحج دون تصريح تشمل المقيمين والوافدين

ووفقاً لوزارة الحج والعمرة للمملكة، فإنَّ أداء فريضة الحج لمن لا يحمل تأشيرة مخصصة هذا العام يعرض للمساءلة، سواء للقادمين من خارج السعودية أو المقيمين إقامة نظامية، فيما يتم السماح للمقيمين بأداء مناسك الحج وفق قواعد وتصاريح وإجراءات بسيطة غير مرتفعة التكاليف لتجنب عقوبة تأدية الحج دون تصريح.

تأدية الحج دون تصريح يعرضك للعقوبة

وتمنح المملكة تأشيرات الزيارة بأنواعها سواء عائلية أو تجارية أو حتى تأشيرات العمل والتأشيرات الشخصية والإلكترونية والسياحية والحكومية والمرور، والتي تسمح لحاملها بالإقامة داخل السعودية طوال المدة المحددة وليس أداء الحج، ما يعرض حاملها لعقوبة تأدية الحج دون تصريح إذا خالف التعليمات.

عقوبة التستر على تأدية الحج دون تصريح

كما لا تسمح تأشيرة خدمة الحجاج بتأدية فريضة الحج، ومن يخالف التعليمات يتعرض إلى عقوبة تأدية الحج دون تصريح، مثل الغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة، ومن يتم ضبطه بنقل أو إيواء حاج دون تصريح يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة 6 أشهر، وكذلك الترحيل والمنع من دخول السعودية في حالة إذا كان المخالف مقيم بالممكلة وليس مواطن، كما يتم التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام.