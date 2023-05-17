حبس المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في 36 ألف دولار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بتقدم الفنان صبري عبد المنعم، ببلاغ يتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت حبس المتهمين.

الفنان صبري عبد المنعم يتقدم ببلاغ للنصب عليه في 36 ألف دولار

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عاما، ممثل، يتهم فيه «نيفين. ع»، و«عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وجرى بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وبعمل التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، إذ حررت له «شيك بنكي» بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة أن المتهمة قامت بالنصب عليه، بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

وتبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وجرى عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.