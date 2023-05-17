حكاية أول مُحكمة دولية مصرية معتمدة في رياضة «الرول بول».. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عشقت ممارسة الرياضات المختلفة.. حكاية سهيلة صلاح أول مُحكمة دولية مصرية معتمدة في رياضة الرول بول».

اتجهت سهيلة صلاح إلى رياضة الرول بول

منذ طفولتها عشقت ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، ولفتت نظرها رياضة «الباتيناج أو السكيت»، بسبب شغفها وحبها للرياضة، التحقت بكلية التربية الرياضية في جامعة الإسكندرية وتخرجت منها عام 2021، وعن طريق الصدفة، اتجهت سهيلة صلاح إلى رياضة «الرول بول»، التي جعلت منها أول مُحكمة دولية مصرية عربية معتمدة متخصصة في هذا النوع من الرياضة.

الرول بول هي مزيد بين 3 ألعاب مختلفة

رياضة الرول بول هي مزيج بين 3 ألعاب مختلفة هي كرة اليد وكرة السلة والباتيناج ولها قواعد مختلفة عن الرياضات الأخرى وعدد اللاعبين فيها 6 ومدة المباراة 20 دقيقة.

وقالت سهيلة إن الداعم الأساسي لها في تعلم هذه الرياضة هو الكابتن أحمد حسن الذي أدخل هذه اللعبة إلى مصر وساهم في تأسيس الاتحاد المصري للرول بول وأصبح اتحادا معتمدا.

تدريبات مكثفة والعديد من الدورات التدريبية العالمية

حصلت سهيلة على تدريبات مكثفة والعديد من الدورات التدريبية العالمية حتى أصبحت حَكَما دوليا معتمدا من الاتحاد المصري لرياضة الرول بول، كما حصلت على العديد من الدورات العالمية والمحلية الخاصة بهذه الرياضة وتعمل الآن على إنجاز رسالة الماجستير عن رياضة البول، وشاركت في تحكيم العديد من الدوريات المصرية للرول بول ودورة الصداقة العربية التي أقيمت في الإسكندرية بنادي سموحة كما شاركت في كأس العالم السادس للرول بول بالهند.