مشروع للربط الكهربائي ينقل طاقة خضراء بنسبة 100% من مصر لليونان

وقعت مجموعة كوبلوزوس اليونانية على مذكرة تفاهم، لدراسة إمكانية الدخول في شراكة لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستمد خط «GREGY» للربط الكهربائي بمصدر مستدام للطاقة المتجددة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن مشروع GREGY أو مشروع الربط الكهربائي للطاقة الخضراء يتضمن القيام بالربط الكهربائي المباشر بين مصر واليونان من خلال كابلات بحرية بقدرة 3,000 ميجاوات، مع إمكانية النقل الكهربائي في الاتجاهين لافتا إلى أن مشروع GREGY ينقل طاقة خضراء بنسبة 100% من مصر لليونان، ومن اليونان إلى أوروبا، وهو ما يمثل مساهمة هامة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتأثيرات غازات الاحتباس الحراري من خلال الخفض الملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 9.5 جيجاوات

وقالت الشركة إن تعظيم مزايا واستخدامات مشروع GREGY، يتطلب إقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 9.5 جيجاوات ومن ناحية أخرى، سيوفر المشروع عبر هذا الخط مصادر بديلة من الطاقة المستدامة والنظيفة لأوروبا، وبالتالي سيقلل اعتماد القارة على الطاقة التي يتم إنتاجها من بدائل الوقود التقليدي لافتا الي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تمهد لتأسيس لجنة للتنسيق والمتابعة تتألف من ثلاث أعضاء للقيام بتنسيق النقاشات وتبادل المعلومات والمفاوضات.

نقل الطاقة الخضراء التي تم إنتاجها إلى أوروبا عن طريق مشروع النقل الكهربائي بين مصر واليونان عبر البحر

وأكد محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور تحقيق مزايا متبادلة هائلة وشراكة متميزة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والقيام بنقل الطاقة الخضراء التي تم إنتاجها إلى أوروبا عن طريق مشروع النقل الكهربائي بين مصر واليونان عبر البحر (GREGY) لافتا إلى إنّ هذا المشروع يمثل فرصة ممتازة لمصر لتحقيق مزايا عديدة متمثلة في التنمية الاقتصادية ونمو في الإيرادات وسيعمل المشروع أيضًا على تعزيز أمن الطاقة في البلاد، كما يمثل نموذجًا لتعزيز التعاون الدولي ولن يساهم فقط توفير الطاقة المتجددة للدول الأوروبية في دعم اقتصادنا القومي، ولكنه سيعمل أيضًا على جعل مصر مركزًا إقليميًا ولاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، كما يتوافق تمامًا مع رؤيتنا لمستقبل مستدام للعالم"

الطاقة الخضراء التي سينتجها المشروع سيعزز أمن الطاقة في مصر

وأوضح ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي باور أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة وغير مسبوقة لتحقيق أهدافنا الطموحة، كما تمثل محطة هامة لإنجازاتنا البارزة في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي لافتا إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق طموحات وأهداف قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ COP 27 والتي أقيمت في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، كما سيحفزنا على السير بخطى ثابتة وريادية نحو قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ COP 28، من خلال ترسيخ مكانتنا كأحد أهم موردي الطاقة الخضراء خارج أفريقيا.

وأشار إلى أنّ الطاقة الخضراء التي سينتجها المشروع المشترك للطاقة المتجددة سيعزز أمن الطاقة في مصر ويوفر إمدادات طاقة مستقرة، كما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنمية إيرادات الدولة بشكل كبير وسيعمل نقل الطاقة الخضراء عبر مشروع نقل الكهرباء تحت البحر بين مصر واليونان (GREGY) إلى اليونان وأوروبا، على مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لدعم جهود تطوير الطاقة المتجددة في البلاد والانتقال لمنظومة طاقة أكثر استدامة."

تطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في شرق البحر المتوسط لإنتاج الطاقة

وأضاف كريستوس كوبلوزوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كوبلوزوس: «يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم مع إنفنيتي باور، لتقييم فرص التعاون في تطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في شرق البحر المتوسط لإنتاج الطاقة الخضراء التي سيتم نقلها عبر خط GREGY لليونان ومن اليونان لباقي أوروبا. وبهذه الطريقة، يمكننا دعم الجهود الأوروبية الهادفة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، والوصول مبكرًا لأهداف مبادرة FIT-55 وخفض الانبعاثات الكربونية في القارة».