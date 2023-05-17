«جولد بيليون»: 20% تراجعا في أسعار الذهب بسبب ضغوط البيع لجني الأرباح

تستمر أسعار الذهب محلياً في التراجع بشكل ملحوظ،- تحت ضغط سلبي- خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد المستويات التاريخية التي سجلها الذهب مؤخراً والتي رآها البعض مبالغ فيها ولا تمثل السعر الحقيقي للذهب لتتراجع الأسعار بعدها وتستمر في الأداء السلبي حتى الآن.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2230 جنيهًا للجرام، وذلك بعد تراجعات كبيرة خلال جلسة الأمس سجل خلالها أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيهًا.

انخفض الذهب بنسبة 20% منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام ليفقد من وقتها أكثر من 560 جنيهًا في وقت قصير الأمر، ولكن يبقى حتى الآن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الحادة التي شاهدناها خاصة أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب الأخير تبقى دون تغير.

تأثير انخفاض الاسعار العالمية على السوق المحلي

التراجعات التي شاهدناها يوم أمس في أسعار الذهب جاءت مدعومة بانخفاض أسعار الأونصة العالمية تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، هذا بالإضافة إلى صدور بيان رسمي يوضح كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الواردات من الذهب القادمة من الخارج، الأمر الذي أعاد الثقة في الأسواق بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

كما أن مبادرة الغاء الجمارك والرسوم عن واردات الذهب لمدة 6 أشهر تعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق وبالتالي موازنة الطلب المرتفع على الذهب الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من التضخم وإمكانية خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأيضاً إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر كان له صدى جيد في الأسواق ويتابع شريحة عريضة من أسواق الذهب آلية عمل الصندوق وكيفية الاستثمار فيه كونه يفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار في أسواق الذهب، ودون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي وهو ما تسبب المزيد من الهدوء في عمليات تسعير الذهب في الأسواق.

جدير بالذكر أنَّه بعد التراجع الحالي في أسعار الذهب تقترب الأسواق المحلية من التسعير وفقاً للأسواق العالمية من جديد وهو ما قد يعيد الطلب على الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعد أن يتأكّد العديدون من منطقية أسعار الذهب.