«أمن المنافذ» يضبط 2630 مخالفة مرورية وينفذ 296 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ضبط قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عددًا من قضايا التهريب والمخالفات الجمركية، في إطار مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا.

ضبط 3 قضايا تهريب

وفي مجال تهريب النقد جرى ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة جرى ضبط 3 قضايا.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 2630 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام جرى ضبط 27 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 296 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، جرى ضبط 5 قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.