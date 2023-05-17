«DMC» تعرض تقريرًا عن الزعيم احتفالا بعيد ميلاده.. 83 عاما من الإبداع

عرضت قناة «DMC»، تقريرًا تلفزيونيا عن الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده الـ83، تحت عنوان «عيد ميلاد زعيم الفن عادل إمام.. 83 عاما من الإبداع».

أشهر إيفيهات عادل إمام

وأظهر التقرير، بعض اللقطات المتنوعة عن أعماله الدرامية والسينمائية والمسرحية في مختلف أعماره، مستعرضًا أبرز الإيفيهات الخاصة به مثل «مش أنا عيد ميلادي النهاردة» من فيلم «السفارة في العمارة»، و«زعيم أونطة أنا ولا ايه؟، وكل واحد يخلي باله من لاغليلغه» من مسرحية «مدرسة المشاغبين» وإيفيه من فيلم «حسن ومرقص»: «مش محتاجة حاجة يعني!»، فضلا عن بعض المشاهد الكوميدية المتنوعة من أعماله الفنية.

مشوار الزعيم عادل إمام الفني

ولد عادل إمام بالمنصورة في 17 مايو 1940، والتحق بجامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية، وبدأ «إمام» مشواره الفني خلال سنوات دراسته، إذ أنضم إلى المسرح الجامعي، وشارك في عدد من المسرحيات بأدوار صغيرة مثل مسرحية «أنا وهي وهو»، مع فؤاد المهندس وشويكار، وشارك في العديد من الأفلام بأدوار ثانوية، منتصف الستينيات.

وفي فترة السبعينيات، حصل عادل إمام على أدوار البطولة وكان من أبرز أفلامه: «حب المراهقات، البحث عن الفضيحة، البعض يذهب للمأذون مرتين»، واستمرت مسيرته الفنية حتى يومنا هذا ليصبح الفنان الأكثر جماهيرية على الإطلاق في تاريخ السينما المصرية والعربية.