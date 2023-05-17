عيد ميلاد عادل إمام الـ83.. الزعيم يكشف قصة فيلم لم يكتمل مع دريد لحام

83 عامًا من عمر الفنان عادل إمام، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم باعتباره من مواليد 17 مايو عام 1940، بدأ مشواره الفني منذ نحو 60 عامًا وبالتحديد عام 1963 من خلال مسرحية أنا وهو وهي، بعدما وقع اختيار فؤاد المهندس عليه، ليجسد شخصية دسوقي أفندي، ليبدأ رحلة صعوده ونجاحه ليمنحه جمهوره فيما بعد لقب الزعيم.

عيد ميلاد عادل إمام.. الزعيم يكشف تفاصيل عمل فني

ومع عيد ميلاد عادل إمام، كان قد تحدث الزعيم في لقاء تليفزيوني على شاشة التليفزيون المصري مع المذيعة أميرة عبدالعظيم، عن مدى احترامه للفنان السوري الكبير دريد لحام، وإعجابه الشديد بما يقدمه من فن راق، وتميزه في مجال التمثيل والإخراج معًا.

فيلم يجمع بين عادل إمام ودريد لحام

وردًا على سؤال المذيعة عن سبب عدم وجود تعاون فني جمع بين عادل إمام ودريد لحام، ليحكي الزعيم واقعة جمعتهما سويًا في مهرجان تونس، والذي كان يشهد عرض فيلم الحدود بطولة وإخراج دريد لحام، قائلا: «أنا قولت هقعد شوية مع بداية الفيلم وفي الضلمة همشي محدش يحس بيّا.. لكن الفيلم عظيم أنا اتشديت.. وأول ما انتهى الفيلم هنأت دريد وحضنته، أنا أعشق الفن وأحترم هذه الصناعة».

وتستعرض «الوطن» جزءً من اللقاء في عيد ميلاد عادل إمام، حيث قال الزعيم: «دريد لحام قالي شوف يا زعيم المركب اللي فيها اتنين رؤساء بتغرق، علشان كده إحنا نعمل فيلم أنت الممثل وأنا المخرج، وكان في مشروع فعلًا للكاتب والشاعر محمد الماغوط وهو مؤلف فيلم الحدود أيضًا، كان يحمل اسم وطن في السماء، لكن حصل خلاف بين دريد والماغوط جعل المشروع يتأجل»، مضيفًا بطريقته الكوميدية: «قاعد مستنيهم يتصالحوا بقى».

فيلم الحدود من إنتاج عام 1984 تمثيل وإخراج دريد لحام، تأليف محمد الماغوط، شارك في بطولته رغدة، هاني الروماني، عمر حو، أحمد مللي، رشيد عساف، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 في السينما العربية حسب استفتاء النقاد في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013.