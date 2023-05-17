«إكسترا نيوز» تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. لقطات من مسيرته الفنية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيا عن الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاد الزعيم الـ83، وذلك تحت عنوان «اليوم.. عيد ميلاد الزعيم عادل إمام».

وبدأ التقرير بعرض لقطات من أعماله الفنية المتنوعة وصورا للزعيم عادل إمام، على مدار فترات حياته، مصحوبة بتعليق صوتي من أهم وأشهر «إيفهاته» بالمسرحيات والمسلسلات والأفلام، ومن بينها الإفيه الشهير له في مسرحية مدرسة المشاغبين «بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقولي أقف»، وآخر من فيلم السفارة في العمارة: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة»، وغيرها من الإفيهات واللقطات الكوميدية.

ذكرى ميلاد الفنان عادل إمام

وذكر التقرير: «يوافق اليوم 17 من مايو ذكرى ميلاد الفنان الأكثر جماهيرية على الإطلاق في تاريخ السينما المصرية والعربية، أنه الزعيم عادل إمام، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ83، ولد عادل إمام في المنصورة والتحق بجامعة القاهرة وحصل فيها على بكالوريوس في الهندسة الزراعية».

بداية مشواره الفني

وتابع التقرير: «وخلال سنوات دراسته، اكتشفت شغفه بالتمثيل، فانضم بعد ذلك للمسرح الجامعي، وشارك في عدد من المسرحيات بأدوار صغيرة مثل مسرحية أنا وهي وهو مع فؤاد المهندس وشويكار، وشارك أيضًا خلال منتصف الستينيات في العديد من الأفلام بأدوار ثانوية».

وأضاف: «في فترة السبعينيات، حصل عادل إمام على أدوار البطولة وكان من أبرز أفلامه: «حب المراهقات، البحث عن الفضيحة، البعض يذهب للمأذون مرتين»، ثم بدأت بعد ذلك أفلامه الكوميدية في تحقيق أعلى الإيرادات بدءًا من فيلم «رجب فوق صفيح ساخن»، «رمضان فوق البركان» و«المتسول» وغيرها من الأفلام الكثيرة، ليصبح من بعدها نجم الشباك الأول.