«جنايات بنها» تصدر حكما بإعدام المتهم بقتل إمام مسجد في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بإعدام متهم بقتل إمام وخطيب مسجد في مشاجرة بمعاونة 2 آخرين، عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب وأمين سر كمال جاويش.

إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

ترجع أوراق القضية إلى أن المتهم محمد.ع عاطل وعبد الوهاب. ج 21 سنة طالب و وع. ج 58 سنة موظف، في يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر، قتلوا المجني عليه س م 58 سنة إمام وخطيب بالاوقاف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء فأس وشرشرة وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى تعدوا عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون شرعوا في قتل طفل خلال الواقعة

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الطفل م. س مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، موضوع التهمة اللاحقة، وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وحاز المتهمين أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء فأس وشوم بدون ترخيص أو ضرورة عملية أو مهنية.