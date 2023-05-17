ضبط 200 طن قمح محلي بالشرقية قبل بيعه بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 200 طن قمح محلي قبل تهريبه بالسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023، توجهت حملة من مديرية التموين بناء على معلومات واردة تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي.

وعلى الفور جرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديريه وبرفقة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، ومحمود جبر كبير مفتشي المديريه وبالتفتيش داخل المكان المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد 2023 قدرها 200 طن، وجرى التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم لحين تصرف النيابه العامه بشأنها، وتحرير المحضر رقم 13819 لسنة 2023 جنح المركز واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.