إزالة 74 حالة تعد على مساحة 8 آلاف متر في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 74 حالة تعدى على مساحة 8 آلاف و189 متر مباني و60 فدانا و15 قيراطا بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 74 حالة تعد على أملاك الدولة

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة 42 حالة تعد على مساحة 8 ألاف و198 متر مباني و32 حالة تعدي على أراضي زراعيه وأملاك على مساحة 60 فدانا و15 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.