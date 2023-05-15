إزالة 32 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة في مركزي منفلوط والفتح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 32 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي منفلوط والفتح، خلال حملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 التي تستمر حتى 19 مايو الجاري.

حملات خلال يوم واحد

وأوضح محافظ أسيوط، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 32 حالة على مساحة 1331 مترمربعا أملاك دولة مباني، و860 مترا عبارة عن أراض زراعية خاصة، حيث تم في مركز منفلوط إزالة 6 حالات على أملاك دولة بمساحة 750 مترا، و16 حالة على صرف زراعي على مساحة 291 مترا، و3 حالة إزالة فورية على مساحة 290 مترا، وفي مركز الفتح تم إزالة 7 حالات على أراض زراعية خاصة على مساحة 860 متر.

حماية أملاك الدولة

وذكر المحافظ، أن الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، ومشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة بلغ 413 حالة.