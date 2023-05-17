عرض البوستر الدعائي لمسرحية «سيدتي أنا» لداليا البحيري ونضال الشافعي

أعلن المخرج محسن رزق، البوستر الدعائي الخاص بمسرحية «سيدتي أنا»، من بطولة الفنانة داليا البحيري، ونضال الشافعي، والمقرر عرضه على خشبة المسرح القومي .

محسن رزق يكشف عن بوستر مسرحية «سيدتي أنا»

ونشر محسن رزق صورة البوستر عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «بسم الله توكلنا على الله إن شاء الله الافتتاح قريبا جدًا على خشبة المسرح القومي، دعواتكم» .

ويواصل الثنائي التحضير للمسرحية، ويجري الفنان نضال الشافعي بروفات العرض المسرحي سيدتي أنا، مع الفنانة داليا البحيري، ومن المقرر عرضها قريباً على خشبة المسرح القومي، والمسرحية مأخوذة من عرض بجماليون.

أبطال مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية سيدتي أنا، العرض المسرحي من إعداد وإخراج محسن رزق، ويشارك في بطولتها داليا البحيري ونضال الشافعي ولبنى عبدالعزيز، وذلك ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام 2023، تحت شعار «‏2023 ‏عام جديد، ومسرح ‏جديد»، وتجسد داليا البحيري شخصية إليزا دوليتلت، ويشاركها الفنان نضال الشافعي البطولة.