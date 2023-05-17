رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عرض البوستر الدعائي لمسرحية «سيدتي أنا» لداليا البحيري ونضال الشافعي

كتب:

ضحى محمد
02:00 م | الأربعاء 17 مايو 2023
مسرحية سيدتى أنا

مسرحية سيدتى أنا

أعلن المخرج محسن رزق، البوستر الدعائي الخاص بمسرحية «سيدتي أنا»، من بطولة الفنانة داليا البحيري، ونضال الشافعي، والمقرر عرضه على خشبة المسرح القومي .

محسن رزق يكشف عن بوستر مسرحية «سيدتي أنا»

ونشر محسن رزق صورة البوستر عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «بسم الله توكلنا على الله إن شاء الله الافتتاح قريبا جدًا على خشبة المسرح القومي، دعواتكم» .

ويواصل الثنائي التحضير للمسرحية، ويجري الفنان نضال الشافعي بروفات العرض المسرحي سيدتي أنا، مع الفنانة داليا البحيري، ومن المقرر عرضها قريباً على خشبة المسرح القومي، والمسرحية مأخوذة من عرض بجماليون.

أبطال مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية سيدتي أنا، العرض المسرحي من إعداد وإخراج محسن رزق، ويشارك في بطولتها داليا البحيري ونضال الشافعي ولبنى عبدالعزيز، وذلك ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام 2023، تحت شعار «‏2023 ‏عام جديد، ومسرح ‏جديد»، وتجسد داليا البحيري شخصية إليزا دوليتلت، ويشاركها الفنان نضال الشافعي البطولة.

اقرأ المزيد:

داليا البحيري: نتخذ خطوات جادة لإنتاج فيلم «حريم كريم» الجزء الثاني

بعد سنوات من الخلافات.. داليا البحيري لـ أنغام: «أنت جميلة وبحبك»

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها بحضور داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري تنشر صورا من كواليس التحضير لمسرحية «سيدتي أنا»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.