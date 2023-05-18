العثور على جثة مسن بشارع في السيدة زينب.. والأمن يسعى لكشف الغموض

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور علي الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وانتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية لأخذ البصمات لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية لكشف هويته، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر الصور على أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

جثة في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم العثور على بيانات تدل على هويته، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.