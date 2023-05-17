«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الغرب في مصيدة التضخم»

عرض قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالتضخم وارتفاع الأسعار، بعنوان «الغرب في مصيدة التضخم».

أوروبا ليست محصنة ضد الأزمات الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن أوروبا ليست محصنة ضد الأزمات الاقتصادية العنيفة، مشيرًا إلى أن هناك ملايين من المصريين يعيشون في أوروبا ويشتكون من مستوى المعيشة المتدهور، كون أوروبا على خط الأزمة الأوكرانية بشكل مباشر، إذ أنه تم غلق «محبس» الغاز والطاقة في روسيا عنهم، وبدأت أوروبا تأتي بالغاز والطاقة من أماكن بعيدة، وهذا ما شكل أزمة ضخمة بالنسبة لهم.

800 مليار يورو للدعم الاجتماعي بأوروبا

وأضاف «رفعت»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الحكومات الأوروبية صرفت 800 مليار يورو على شعوبهم كدعم اجتماعي في الفترة السابقة، إذ أن 93% من المواطنين بأوروبا يخافون على معيشتهم، بينما 82% من المواطنين الأوروبيين يخافون من الفقر، أما 39% من المواطنين يرون أن مستوى معيشتهم سيتغير العام المقبل للأسوأ، وهناك 46% من المواطنين الأوروبيين يرون أن مستواهم المعيشي بالفعل تغير، 37% من المواطنين الأوروبيين يرون ان يجب الاهتمام بالأمور التي تخص الجانب الاقتصادي والفقر، كما أن هناك 30% من المواطنين غير قادرين على تسديد فواتيرهم، وهذه الأمور بالنسبة للأوروبيين تعد مسألة «حياة أو موت».