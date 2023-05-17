ما جمع كلمة «الحياة»؟.. سؤال لطلاب الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة العربية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، وفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

جمع كلمة الحياة

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، سؤال عن جمع كلمة «الحياة»، ومن بين الاختبارات «الحيات - الحيوانات - الحيوات - الأحياء»، والصحيح «حيوات»، كما جاء سؤال التعبير عن أهمية الحفاظ على المرافق العامة كواجب ديني ووطني.

المتحف المصري

كما تضمنت أسئلة امتحان العربي للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، سؤالا عن أهمية المتحف المصري الكبيرة كتحفة فنية ومعمارية التي أُنشئت في العالم، كإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تقيمها الدولة المصرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وفق ما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية: 40 درجة.

- التعبير «الوظيفي والإبداعي»: 7 درجات.

- القراءة «القصة والقراءة المتعددة»: 9 درجات.

- النصوص «النثر والشعر»: 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.