طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية

توافد طلاب الشهادة الإعدادية على الدخول إلى لجان الامتحانات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية، صباح اليوم الأربعاء، على أن يستمر الامتحان ساعتين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

يتسلم الطلاب ورقة الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحا داخل اللجان منعا للتسريب أو الغش، وهذا ما أكده ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» موجها أنه في حال تأخر تسليم الأوراق إلى الطلاب يجرى تعويضهم بوقت إضافي، كما أنه يحرص على تفقد لجان المحافظة في تمام الساعة الثامنة صباحا، للاطمئنان على اللجان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كل الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان وإبعاد أي مصادر للإزعاج أو الضوضاء، وإبعاد تجمعات أولياء الأمور حتى لا يتسببوا في تشتيت الطلاب خلال تأديتهم الامتحانات، مضيفا أن هناك تنسيق بين المديرية وغرفة العمليات المركزية لمتابعة أحوال اللجان وتتبع المشكلات والشكاوى في حال وقوعها، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

يؤدي 125 ألف و509 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى لجان محافظة الدقهلية، التي يبلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتجوب محيط اللجان تحسبا لأي طارئ أو شغب.