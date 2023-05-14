انخفاض أسعار الذهب العالمية وسط ترقب لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي»

تترقب أسواق الذهب العالمية هذا الأسبوع العديد من القرارات والبيانات التي من المقرر صدورها، وذلك من خلال تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات مؤشر إمباير ستيت للتصنيع، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والمنازل المبدوءة، وتصاريح البناء، بجانب طلبات إعانة البطالة، ومؤشر التصنيع من فيدرالي فيلاديلفيا والمنازل القائمة.

وتتأثر أسعار الذهب العالمية بالعديد من الأحداث والبيانات الأمريكية والتصريحات، خاصة وأنها تتأثر أيضا بمؤشر الدولار الأمريكي.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع مؤشر الدولار عالميا وهو ما تسبب في خسائر عالمية لأسعار الذهب، خاصة مع تأكّيد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على التزام المركزي الأمريكي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

وخلال يوم الجمعة أمس الأول صدرت بيانات تسببت في مخاوف في السوق حول مستقبل مسار التضخم، إذ أشار مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم لارتفاع، لتشير توقعات شهر مايو لارتفاع من 4.4% لـ4.5%.

وبالنسبة للذهب انخفض خلال تعاملات نهاية الأسبوع ليغلق على 2010 دولارات للأوقية وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، والذي يعد السبب الرئيسي لتراجع جاذبية الذهب رغم وجود محفزات.

وعلى الجانب الآخر، السوق المحلية شهدت أسعار الذهب انخفاضًا قويًا في الأسعار خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية بنما اتجه إلى الاستقرار خلال تعاملت اليوم الأحد، وذلك نتيجة لإغلاق عدد كبير من المحلات أبوابها للإجازة الأسبوعية.

وسجل أسعار الذهب اليوم في مصر بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا 2400 جنيه، وعيار 24 يبلغ 2743 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2057 جنيهًا للشراء.