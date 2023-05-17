نواب «العموم البريطاني» يحذرون من تداعي مبنى البرلمان.. مهدد بالانهيار

قال نواب في بريطانيا، إن مبنى البرلمان الذي يعد تحفة معمارية وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ويزوره مليون شخص سنويا، يواجه خطر الانهيار.

نواب بريطانيا يواجهون كارثة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، في تقرير لها، أن مقر الديمقراطية البريطانية يشهد تسرب للمياه، وتساقط قطع من البناء، ويتعرض لخطر نشوب حريق بشكل مستمر، وحذرت من وجود خطر حقيقي ومتزايد يمكن أن يؤدي إلى انهيار المبنى قبل انتهاء أعمال الترميم التي تأخرت طويلا، واصفة الأمر بأنه «كارثيا».

وأشارت اللجنة إلى أن أعمال ترميم المبنى، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر وتبلغ تكلفتها نحو مليوني جنيه إسترليني «2.5 مليون دولار»، تتسم بالبطء الشديد، وانتقدت سنوات التسويف بشأن مستقبل المبنى.

تصويت حول ترميم البرلمان

يشار إلى أنه في عام 2018، وبعد سنوات من التردد، صوت النواب البريطانيون لصالح السماح بإجراء إصلاحات رئيسية للمبنى، لكن في 2022 تم إلغاء الهيئة التي تم تشكيلها للإشراف على ترميم البرلمان، الأمر الذي فاقم من تسرب المياه عبر السقف، وانهيار قطع من البناء من حين لآخر، ومنذ عام 2016 نشب 44 حريقا في البرلمان، وفقا للجنة، ويقوم حراس الأمن الآن بدوريات على مدار الساعة.