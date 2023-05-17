تعرف على أعلى 6 شهادات ادخارية لمدة 5 سنين.. عائد يصل إلى 16.5%

تعتبر شهادات الادخار من أكثر الأوعية الادخارية انتشارا وطلبا في البنوك المصرية، خاصة مع طرح العديد من الشهادات ذات العوائد المرتفعة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أعلى 6 شهادات ادخار خماسية بعائد شهري ثابت قبل اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده غدا الخميس 18 مايو 2023.

1- شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري

- الفائدة: 16.5%

- دورية الصرف: شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.

2- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي

- بفائدة 15.25%

-عائد يصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة 5 سنوات

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

3- الشهادة الخماسية الثابتة من بنك الإمارات دبي الوطني

- قيمة الفائدة 13.5%.

- عائد يصرف شهريا.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.

4- شهادة خماسية - شهري من بنك الاستثمار العربي

- العائد: 12.25%

- دورية الصرف شهري.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

5- الشهادة الخماسية الثابتة من بنك مصر

- سعر الفائدة يصل إلى 12.25%

- العائد يصرف شهريا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1200 جنيه.

6- الشهادة الخماسية الشهرية من البنك الأهلي المصري

- الفائدة: 12.25%.

- دورية صرف العائد شهري.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه

وتتيح غالبية البنوك العاملة في مصر إمكانية ربط الشهادات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق البنكي لكل بنك، وذلك لتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.