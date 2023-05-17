تعرف على أعلى 6 شهادات ادخارية لمدة 5 سنين.. عائد يصل إلى 16.5%
كتب:
مارينا رؤوف
08:21 م | الأربعاء 17 مايو 2023
القطاع المصرفي شهد طرح مجموعة من الشهادات
تعتبر شهادات الادخار من أكثر الأوعية الادخارية انتشارا وطلبا في البنوك المصرية، خاصة مع طرح العديد من الشهادات ذات العوائد المرتفعة.
وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أعلى 6 شهادات ادخار خماسية بعائد شهري ثابت قبل اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده غدا الخميس 18 مايو 2023.
1- شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري
- الفائدة: 16.5%
- دورية الصرف: شهري.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.
2- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي
- بفائدة 15.25%
-عائد يصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة 5 سنوات
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
3- الشهادة الخماسية الثابتة من بنك الإمارات دبي الوطني
- قيمة الفائدة 13.5%.
- عائد يصرف شهريا.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.
4- شهادة خماسية - شهري من بنك الاستثمار العربي
- العائد: 12.25%
- دورية الصرف شهري.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
5- الشهادة الخماسية الثابتة من بنك مصر
- سعر الفائدة يصل إلى 12.25%
- العائد يصرف شهريا.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1200 جنيه.
6- الشهادة الخماسية الشهرية من البنك الأهلي المصري
- الفائدة: 12.25%.
- دورية صرف العائد شهري.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه
وتتيح غالبية البنوك العاملة في مصر إمكانية ربط الشهادات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق البنكي لكل بنك، وذلك لتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.