جورج وسوف ينتهي من تسجيل أغنية عشان مش شبهكو.. اعرف موعد طرحها

ينتظر الجمهور، موعد طرح الفنان جورج وسوف أغنية عشان مش شبهكو، وهي من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وتقدم باللهجة المصرية.

موعد عرض جورج وسوف أغنية عشان مش شبهكو

ومن المقرر أن يقدم الفنان جورج وسوف أغنية عشان مش شبهكو، خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى من تسجيلها كاملة، مع نفس فريق العمل الذي تعاون معه في أغنيته الأخيرة التي قدمها لرثاء نجله بعد وفاته، خاصة أنها حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعاطف الجمهور بصورة كبيرة معه بعد وفاة ابنه وديع.

وتقول كلمات أغنية عشان مش شبهكو

عشان مش شبهكو هشد انتبهاكو

عشان قلب طيب تستغربوني

مالكمش غالى وأنا نجمي عالي

ما ينفعش أبدا تعرفوني

موعد حفل جورج وسوف بعد تسجيل أغنية عشان مش شبهكو

ومن المقرر أن يحيي الفنان جورج وسوف مجموعة من الحفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل أغنية عشان مش شبهكو، حيث يعود لنشاطه الفني من جديد، ويقدم 6 حفلات خلال الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من الاكتئاب والحزن بعد وفاة نجله الوحيد.