كيف أنهى المتهمون الثلاثة حياة عامل سوهاج؟.. أوقفوا الميكروباص وأطلقوا عليه النار

تجري جهات التحقيق بسوهاج تحقيقاتها فى واقعة مقتل أحد الأشخاص على يد 3 أشخاص بمنطقة جرجا، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت بدايتها بورود إشارة إلى رجال الشرطة بجرجا التابعة لمحافظة سوهاج من أحد المستشفيات تفيد بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة بعد إصابته بعيار ناري بالرأس.

المتهمون اعترضوا ميكروباص المجني عليهما

وبسؤال نجل المجني عليه قرر أنَّه أثناء استقلاله ووالده سيارة «ميكروباص أجرة» بأحد الطرق، متجهين لسوق ماشية كائن بدائرة مركز المنشأة فوجئ بـ3 مجهولين يستقلون دراجة نارية، اعترضوا طريقهما محاولين استيقاف الميكروباص، وأطلقوا عيارا ناريا من سلاح كان بحوزتهم، ما أدى لإصابة والده التي أودت بحياته.

وحدد رجال الشرطة هوية مرتكبي الواقعة وتم ضبطهم، واقتيادهم الى قسم الشرطة وتبين أن أحدهم شقيق زوجة المجني عليه.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

كما أعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم (شقيق زوجة المجني عليه) بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية المشار إليه، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم في الجريمة وهو بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، دراجة نارية دون لوحات معدنية المستخدمة في الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامي حسام همام أوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».