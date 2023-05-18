تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.. اعرف مميزاتها

يقدم بنك قناة السويس أنواع مختلفة من شهادات الادخار من بينها شهادة الحصاد ذات العائد المتغير بالجنيه المصري، ونرصد التفاصيل في السطور التالية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023.

الحد الأدنى لشراء شهادة الحصاد من بنك قناة السويس، يكون ألف جنيه مصري، ومدة هذه الشهادة ذان العائد المتغير 3 سنوات، ويتيح البنك دوريات صرف مختلفة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا.

أسعار العائد على شهادة الحصاد

وبالنسبة للعائد الشهري يكون بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 1.25%.

فيما يكون الربع سنويًا بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 1.00%.

وعن النصف سنويًا، يكون بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.75%.

وذلك يعني أن سعر العائد على شهادة الحصاد 17% شهريًا، أو 17.25% ربع سنويًا، و17.5% نصف سنويًا.

مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ومن مزايا شهاد الحصاد من بنك قناة السويس، أنه يتم احتساب العائد من تاريخ الاصدار، ولا توجد رسوم اصدار، ويمكن الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، وبطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بدون رسوم لأول سنة.