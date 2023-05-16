جوني ديب على السجادة الحمراء في مهرجان كان

حضر النجم الأمريكي جوني ديب إلى حفل افتتاح الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المقامة الآن في قصر المهرجانات بالمدينة الفرنسية، وظهر وهو يرتدي بذلة سوداء و قميصا أبيض ومنديل جيب أبيض، وشعر مشدود بعناية مصفف بطريقة ذيل حصان بالإضافة إلى نظارة شمسية، وبمجرد حضوره صاح الجمهور احتفالًا بحضوره وحرصوا على التقاط الصور التذكارية برفقته.

انطلاق فعاليات مهرجان كان في دورته الجديدة

وتواجد أيضا على السجادة الحمراء النجم مايكل دوجلاس الدي سيتم تكريمه بجائزة السعفة الذهبية الليلة، بحضور زوجته كاثرين جيتا جونز وابنتها.

تكريم مايكل دوجلاس فى حفل افتتاح المهرجان

جوني ديب هو بطل فيلم افتتاح المهرجان «Jeanne du Barry» للمخرجة الفرنسية مايوين، ويمثل الفيلم عودته إلى المهرجان بعد 12 عاما منذ مشاركته الأخيرة في 2011، كما يعيد تقديمه إلى الوسط السينمائي العالمي مرة أخرى بعد فترة من ابتعاده بسبب أزمته مع زوجته السابقة آمبر هيرد.