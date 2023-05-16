عمر الأبناء يحدد قبول طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

يعتبر عمر الأبناء، أحد الشروط الأساسية لقبول طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي حدد قبول الأبناء الذين لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات فقط، بشرط أن تكون بطاقة التموين للأسرة، لا يصل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويوجد عدة شروط لازمة لطلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وهي أن تكون الأسرة الراغبة في زيادة عدد أفراد البطاقة التموينية إلى 4 أفراد من خلال إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، من الفئات الأولى بالرعاية والذي حددهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء.

5- أبناء الأسر البديلة.

أماكن تقديم طلبات إضافة المواليد

أكدت وزارة التموين، عدم إتاحة التقديم إلكترونيا على أي منصة رقمية، موضحة أن وزارة التموين حددت أماكن تقديم طلبات إضافة المواليد في المكاتب التموينية والتي تقوم بتجميع طلبات المواطنين والمستندات، وإرسالها إلى مديريات التموين، والتي تقوم بإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها ومراجعتها.

موعد تنزيل المواليد بعد الفحص

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن موعد تنزيل المواليد بعد تمام الفحص يتم بعد مرور ما يقرب من 21 يوما للتأكد من استحقاق الأسرة المتقدمة للطلب.