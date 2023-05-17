مصرع 5 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وإجلاء آلاف السكان من منازلهم، في منطقة «إيميليا روماجنا»، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تجتاح مناطق واسعة في شمال إيطاليا.

فيضانات تجتاح شمال إيطاليا

وصرح وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميسي، بأن ارتفاع معدلات هطول الأمطار هذه المرة، وصل إلى 50 سنتيمتراً خلال 36 ساعة، في عدد من المدن في شمال إيطاليا، مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوالي أربعة آلاف شخص من منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف آخرين، وذلك حسبما نقلت شبكة «فرانس 24» الناطقة بالإنجليزية.

إجراءات احترازية لمواجهة الفيضانات

وحثت وكالة الحماية المدنية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر، كما طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في أماكن مرتفعة.

وتعد منطقة «إميليا روماجنا» إحدى أغنى مناطق إيطاليا، وسبق أن تعرضت لأمطار غزيرة قبل أسبوعين فقط، أسفرت عن مصرع شخصين، وفق التقديرات الرسمية.