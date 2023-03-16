فيضانات تركيا تقتل 15 شخصا وتحول الشوارع إلى أنهار

اجتاحت فيضانات تركيا جميع أنحاء المناطق المتضررة من زلزال تركيا، وقتلت ما لا يقل عن 15 شخصا يعيشون في الخيام وسكن الحاويات، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي هانت».

فيضانات تركيا

وقال مسؤولون إن فيضانات تركيا جرفت عدة أشخاص آخرين، مما حول الشوارع إلى أنهار موحلة في مناطق ضربها زلزال بقوة 7.8 درجة فجر يوم 6 فبراير الماضي، ولقي أكثر من 48 ألف شخص مصرعهم في تركيا، وحوالي 6 آلاف في سوريا وإصابة أكثر من 123 ألف في البلدين، وهي الأكثر دموية في المنطقة في العصر الحديث.

ضربت فيضانات تركيا الغزيرة المنطقة أمس الأول، وقال مسؤولون في تركيا، إن الفيضانات قتلت 13 شخصا في سانليورفا على بعد 30 ميلا شمال الحدود السورية، وتوفي شخصان، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في أديامان القريبة، حيث لا يزال خمسة في عداد المفقودين، وأظهرت الصور المياه التي تجتاح السيارات وتفيض المساكن المؤقتة التي أقيمت لضحايا الزلزال.

فيضانات تركيا تصل إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات

من جانبه، أكد مكتب حاكم شانلي أورفا، أن الفيضانات وصلت إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، وأظهرت صور التقطت طرقا في شانلي أورفا غطتها سيول بنية جرفت سيارات وشاحنات، كما أجلت العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفة، حيث كان الناجون جراء زلزال شرق المتوسط كانوا يحتمون داخل الخيمة.

وكان زلزال تركيا وسوريا المدمر أعنف وأقوى من زلزال 1999، كما صنف علي أنه 5 الزلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرون نتيجة لعدد الضحايا والمصابين، وعدد المباني المتضررة والتي وصلت إلى أكثر من 30 ألف مبنى..