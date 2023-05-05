فيضانات رواندا.. القتلى تخطوا 136 شخصا وتوقعات بمزيد من الأمطار

اجتاحت أمطار غزيرة الأجزاء الغربية والشمالية من رواندا تسببت فيما عٌرف إعلاميا باسم فيضانات رواندا فقد تسبب فيضان المياه في غرق الطرق وانهيارات أرضية، حيث لقى ما لا يقل عن 136 شخصًا حتفهم، فيما يتوقع أن يزداد هذا العدد مع توقع الأرصاد بزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

فيضانات رواندا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الدولة المتضررة لا تزال في مرحلة تقييم أضرار فيضانات رواندا التي دمرت آلاف المنازل، وقطعت الطرق، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

حدثت فيضانات رواندا نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة بلا توقف منذ ليل الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط مخاوف شديدة من السلطات، وبالأخص بعد إعلان الأرصاد الجوية هناك، باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على البلاد.

تحذير الشرطة الرواندية

وبحسب تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوالندا، فإن عدد قتلي فيضانات رواندا وصل لنحو 136 فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين.

وبحسب الإحصائيات فقد تم تدمير نحو 5100 منزل يقطن معظمها عائلات، فيما يتم حاليا إحصاء أعداد المشردين بسبب الفيضان.

وبحسب هيئة الإذاعة الرواندية فإنه تم إجلاء نحو 370 عائلة وهم نحو 1440 شخصا، في منطقة كارونجي بالمقاطعة الغربية إلى ملاجئ مؤقتة، وحذرت من الطرق الرئيسية في المقاطعة الغربية غير مناسبة في الوقت الحالي.

وأعلنت الحكومة الرواندية عن منح تعويضات لأسر ضحايا الكارثة بقيمة 100 ألف فرانك رواندي وهو ما يعادل 80 يورو عن كل فرد منها توفي في الكارثة.