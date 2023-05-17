تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1761 حالة مجانا في قرية قصر هور بملوي

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

صرف الأدوية وعمل الفحوصات

أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوى خلال يومي 15 و16 من مايو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1761 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الكشف على 336 حالة جراحة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 336 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 12 عيادة متنقلة.