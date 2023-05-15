إصابة ممرضة وربة منزل باختناق في حريق منزل ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، على حريق شب داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، إذ أسفر الحريق عن إصابة ممرضة وربة منزل باختناق، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق في منزل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء ورجال الإسعاف، إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

على الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، بسيارتين وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

نقل المصابتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وتبين أنّ المصابتين هما: «آلاء. أ. م» 25 عامًا، ممرضة، مصابة بإختناق، و«انتصار. ف. ط» 44 عامًا، مصابة باختناق، وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كافة، للوقوف على أسباب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث.