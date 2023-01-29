أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الأول الإعدادي ، مؤكدة أنه يمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظة القاهرة، وذلك للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة القاهرة

وأوضحت المديرية أنه من خلال رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظة القاهرة، يمكن معرفة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول من هنا.

- إدخال الرقم القومي.

- من خلال رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظة القاهرة، يتم اختيار المرحلة الدراسية«الابتدائية- الإعدادية».

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- أخر خطوة هي الضغط على عرض النتيجة.

«تعليم القاهرة» تشدد على الالتزام بضوابط الامتحانات

من جانبها، اجتمعت منيرة أسامة مدير عام الشؤون التنفيذية بالقاهرة مع رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الاعدادية، وأسفر الاجتماع عن عدة إجراءات من أهمها الالتزام بضوابط الامتحانات، والتأكيد على أن رئيس اللجنة مسؤول مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة، وأنه لا يجوز له التنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة .

تحرى الدقة فى رصد الدرجات

وشددت على ضرورة العمل بروح الفريق، والتكاتف لإنجاح المنظومة، وأن مدير المديرية يقدم الدعم لكل من يحتاجه، إلى جانب التأكيد على التعاون مع رؤساء الكتترولات وتوفير احتياجات كل الكنترول من أدوات وغيره وتيسير مهمته، والانتهاء من رصد الدرجات أولا بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها ، وتحرى الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية .