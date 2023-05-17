«تطبيقات العلوم البيولوجية» ندوة طلاب برنامج الأدلة الجنائية بجامعة بنها

نظمت كلية العلوم جامعة بنها الندوة العلمية الأولى لطلاب برنامج علوم الأدلة الجنائية بالكلية تحت عنوان «تطبيقات العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية»، بمقر جامعة بنها بالعبور برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي ونخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال البحث الجنائي.

برنامج الأدلة الجنائية بكلية العلوم هو الأول من نوعه

اكد الدكتور أحمد عبد الرؤوف المنسق الأكاديمي للبرنامج أن برنامج الأدلة الجنائية بكلية العلوم هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والمتخصص في الأدلة الجنائية من خلال توفير كافة متطلباته التعليمية بشكل فوري.

كشف ملابسات الجريمة

وفى كلمته تناول الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين تاريخ الطب الجنائي ونشأته و دوره الإيجابي والعلمي في خدمة العدالة، من خلال توفير النتائج العلمية في القضايا الجنائية، وهو ما يسهم في كشف ملابسات الجريمة ومعرفة مرتكبيها، وتطرق الى تصحيح بعض الأقوال المغلوطة التي يتم نسبها إلى مصلحة الطب الشرعي بالسندات والأدلة العلمية التي لا تقبل الشك.

وتحدث الدكتور عطية عبد الناصر، خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عن مراحل عمليات التزوير من تقليد التوقيعات والكتابة اليدوية لمحاولة المزور إخفاء شخصيته وتقمص شخصية الآخرين، للهروب من العقاب، وكيف ساهم التقدم التقني في استخدام الآلات والأجهزة الحديثة لإنتاج توقيعات ونسبها إلى أشخاص لا تربطهم بها أية صلة لافتا الى استحداث وسائل جديدة والتي تمكنهم بموجبها من كشف عمليات التزوير.