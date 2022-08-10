كل ما تريدون معرفته عن قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية في بنها

شهدت السنوات الأخيرة ظهور تخصصات جديدة وبرامج دراسية مستحدثة تواكب سوق العمل الحديثة، بعيدًا عن البرامج والكليات والأقسام التقليدية في الجامعات المصرية عامة وجامعة بنها خاصة، التي تشهد وجود برامج دراسية حديثة خارج الصندوق، ومن أهم هذه البرامج الدراسية، قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية في بنها، الذي يختص بتخريج أخصائيين مؤهلين للعمل في مجالات العلوم الصحية لتحقيق التكامل مع الأقسام الأخرى.

«الوطن» تستعرض لائحة القسم وشروط الالتحاق في قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية في بنها، في إطار خدماتها لطلاب الثانوية العامة المقبلين على تنسيق الجامعات 2022.

وأوضح الدكتور خالد صيام وكيل الكلية، أن القسم يعمل على إعداد خريجًا متميزًا في مجال العلوم الصحية الرياضية، وتمكينه من تطبيق القواعد والقوانين البيولوجية على الحركات الرياضية لجسم الإنسان، بهدف تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الرياضي، والمساعدة في إجراء البحوث العلمية والتنظيمية في المجال.

مجالات العمل المتاحة في قسم علوم الصحة الرياضية ببنها

وأشار «صيام» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، يتيح عددًا من فرص العمل في المجال للخريجين، وهي:

- الإصابات الرياضية والتأهيل.

- القياسات الفسيولوجية.

- التغذية الرياضية.

- التدليك.

وكل هذه التخصصات تتيح للخريج العمل في الأندية الرياضية والمراكز الصحية والفنادق.

أهداف قسم علوم الصحة بالتربية الرياضية في بنها

كما أشار وكيل الكلية، إلى أن قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية ببنها، يهدف إلى تزويد الخريج بمعلومات صحية مثل الإصابات والتغذية وعلوم الصحة والتشريح والفسيولوجي، لتأهليه لمجال التدريب والعمل كأخصائي إصابات، والتأهيل للعمل في الأندية الرياضية والمراكز الصحية والفنادق، وأيضًا العمل في مجال التربية الرياضية لذوي الهمم.