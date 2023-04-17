مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي حلوان

شهد الطريق الصحراوي بحلوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي بعد كارتة حلوان اتجاه الصعيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 5 منهم لمستشفى 15 مايو لتلقي العلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.