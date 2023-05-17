تعليق حركة الصيد في مواني مطروح والسلوم لارتفاع الأمواج بالبحر

توقفت حركة الصيد في جميع موانئ الصيد بمحافظة مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر نتيجة ارتفاع الأمواج، ووجود نشاط في الرياح، مما أدى إلى تعليق حركة الصيد في ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مرسى مطروح الغربي بالإضافة إلى ميناء السلوم.

عدم استقرار حالة البحر

وقال الحاج نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مرسى مطروح، إن البحر يشهد حالة عدم استقرار وتستمر على مدار 24 ساعة في ظل ارتفاع المد والجزر وارتفاع الأمواج، مما أثر على حركة الملاحة للصيد ووقف صروح الصيد ومنع أي تصاريح للصيادين للحفاظ على جميع البحارة والصيادين والمراكب لحين استقرار حالة البحر.

وأضاف رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، أنه جرى إبلاغ جميع مراكب الصيد في الموانئ بعدم الخروج خلال هذا التوقيت حتى تستقر حالة البحر مرة أخرى، كما جرى إخطار الصيادين المنتشرين من مدينه مرسى مطروح وحتى مدينة السلوم الحدودية بدخول اقرب ميناء لهم وعوده سروح الصيد عقب هدوء الأمواج، واستقرار حالة البحر.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومنها مطروح والإسكندرية وتمتد إلى محافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبري.