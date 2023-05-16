المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاعتداء على بائع في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاعتداء على بائع واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة السلام، كما أمرت المحكمة بوضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

المتهمان استعراضا القوة

وذكر أمر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 13752 لسنة 2022 جنايات السلام أول، أن كلا من «ايمن . ج» ، و«جمعه . ا» استعراضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه «رمضان م. س» يعمل بائع، وذلك لإلحاق الأذى المادي والمعنوي به الانصياع لأوامرهما والاستجابة لما يكلف به جبرا وعلى إثر ذلك يتمكنا من سلب مبالغ مالية بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وقد كان من شأن فعلهما إلقاء الرعب بنفسه و تكدير الأمن.

المتهمان أحدثا بالمجني عليه جرحاً

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان أحدثا بالمجني عليه جرحاً بأن كالا له ضربات من سلاحين أبيضين وقد استقرت تلك الضربات بجسده فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي على إثرها نشأت عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وأحرز كل منهما سلاحا أبيضاً دون مسوغ قانوني.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة السلام، قد ألقوا القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة المشدد لمتهمين بالتعدي علي بائع واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة السلام.