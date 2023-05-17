إصابة عامل في انهيار سور شرفة منزل بالدقهلية على رأسه

أصيب رجل نتيجة انهيار سور شرفة منزل، على رأسه في أحد الشوارع التابعة لمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله لمستشفى المنزلة العام، لمحاولة إسعافه وعمل اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بإصابة رجل نتيجة سقوط، وانهيار سور شرفة منزل علي رأسه من الأعلى، مما تسبب في إصابته، ونقله إلي مستشفي المنزلة العام، لعلاجه وعمل اللازم.

إصابة رجل بسبب انهيار سور

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين انهيار سور شرفة منزل، وسقوطه على رجل مما تسبب في إصابته، ويدعى «عبودة عبده حسن الجرايحي لاشين» صاحب الـ55 عاما من مدينة المنزلة بالدقهلية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، و تم نقله إلى مستشفى المنزلة العام، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل والأشعة اللازمة له، من أجل علاجه، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.