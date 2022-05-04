كانوا بيتفرجوا على فرح بالشارع.. التحقيق في واقعة سقوط شرفة منزل بـ6 فتيات بالغربية

فتحت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، تحقيقا موسعا حول إصابة 6 فتيات في انهيار شرفة منزل في الطابق الأول، أثناء تواجدهن لمشاهدة حفل زفاف، وذلك بشكل مفاجئ، وتم نقلهن إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

الحالة الصحية للفتيات

وكشفت مصادر طبية في مستشفى طنطا الجامعي، أن الحالة الصحية للفتيات مستقرة، وكانت إصابتهن عبارة عن كسور وكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وأن الإصابات كلها سطحية، وليس بينهن حالة خطيرة، وتم إسعافهن وحالتهن الصحية مستقرة، وتم خروج 4 منهن بعد تمام الشفاء لهم.

وأوضح المصدر الطبي، أن الفتيات الـ6 منهن طالبة جامعية بكلية الطب وآخريات بالثانوية العامة والإعدادية وشقيقتين بمراحل مختلفة، وتم نقلهن بواسطة 3 سيارات إسعاف الى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

لجنة هندسية لمعاينة المنزل

ومن جانبه، شكّل مجلس مركز ومدينة السنطة، لجنة من الإدارة الهندسية، وتم معاينة المنزل، وفرض كردون أمني حول المنزل ومعرفة حالته الإنشائية.

بلاغ بانهيار شرفة منزل

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بلاغا من إدارة النجدة، يفيد بانهيار شرفة منزل بـ6 فتيات في قرية بقلولة التابعة لمركز ومدينة السنطة أثناء مشاهدتهن فرح بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.