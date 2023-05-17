انعقاد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية بين مصر وأمريكا

عُقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة في القاهرة، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، حيث ترأس السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية الوفد المصري، بينما ترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة في الولايات المتحدة الوفد الأمريكي للاجتماع.

الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في واشنطن.

وأعرب كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة، أثناء اجتماعهما في جدة في 16 يوليو 2022، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكي.

مناقشة التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا

ناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلاً عن التعاون في إفريقيا.

وقد شدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد.

وتقرر عقد الاجتماع المقبل للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة عام 2024.