تفاصيل ولادة مفاجئة لسيدة داخل سيارة إسعاف في المعادي.. المسعف ساعدها

أصدرت هيئة الإسعاف المصرية بيانا تكشف فيه تفاصيل ولادة طبيعية مفاجئة حدثت داخل سيارة إسعاف اليوم، وقالت الهيئة: «وضعت سيدة في العقد الثالث من العمر، مولودها داخل سيارة إسعاف تتبع الأسطول الإسعافي».

وتابعت: «تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، استغاثة هاتفية بوجود حالة ولادة بنطاق حي المعادي، وهو الأمر الذي أعقبه مباشرة توجيه غرفة التحكم والقيادة المسؤولة عن إدارة أسطول هيئة الإسعاف المصرية، أقرب سيارة لموقع الاستغاثة»

آلام المخاض تفاجئ سيدة المعادي

وتابع بيان هيئة الإسعاف: «هرعت السيارة كود 3067 بقيادة فني قيادة مركبة إسعافية أيمن حمدي، ومسعف محيي شريف، لنجدة الأم، وفور وصولهما بدأ المسعف في تقييم وضع الأم التي بدأت آلام المخاض في مهاجمتها، وهو الأمر الذي استدعى منه نقلها بشكل عاجل بمساعدة زميله إلى سيارة الإسعاف، وفور الشروع في تحرك سيارة الإسعاف صوب المستشفى فوجئ المسعف بأن الأم بدأت في وضع مولودها بالفعل، فجرى إيقاف السيارة على جانب الطريق، وبدأ في طمأنة الأم ومساعدتها حتى بدأ رأس الطفل في الظهور».

الحبل السري كاد يلتف حول رأس الطفل

واختتم البيان: «تمكن المسعف من إزاحة الحبل السري الذي كاد يلتف حول رأس الطفل برفق، كما تمكن من قطع الحبل السري بشكل سليم، كما تأكد من سلامة المولود وانتظام علاماته الحيوية، وكذلك سلامة الأم، وتلا ذلك اصطحاب الأم ومولودها للمستشفى، وتابع الأطباء حالة الأم ومولودها، وغادرت الأم المستشفى في أعقاب ذلك».

بدوره، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن تلك الواقعة تبرهن بشكل عملي على نجاح المنظومة الإسعافية المصرية في مواكبة نهج الدولة لتقديم خدمات للمواطن ترقى للمستوى العالمي، مشيداً بما قدمه بطلا الواقعة من مثال وقدوة ووصولوهما لموقع الاستغاثة في غضون دقائق معدودة، وتمكنهم من احتواء الموقف رغم صعوبة ودقة الواقعة، كما وجه بتكريم ومكافأة الطاقم.